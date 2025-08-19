Ричмонд
Дачникам Ростовской области разъяснили новые поправки в закон о садоводстве

Донским дачникам напомнили, что открывать гостиницы, кафе и склады на участках незаконно.

Источник: Комсомольская правда

Жители Ростовской области получили разъяснение относительно изменений в законодательстве, регулирующих садоводство. Поправки, вступающие в силу с 1 сентября, носят уточняющий характер и не содержат новых запретов, а ведение бизнеса на участках и ранее было незаконным. Об этом агентству ТАСС рассказала заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина.

Парламентарий пояснила, что запрет на предпринимательскую деятельность на садовых и огородных участках действует с 2019 года. Некоторые владельцы таких объектов, нарушая закон, пытаются незаконно размещать на своих территориях гостиницы, кафе, склады и другие коммерческие объекты из-за низкого земельного налога для садоводческих участков.

При этом были внесены изменения, которые позволяют по решению общего собрания в СНТ продажу членами товарищества выращенной ими сельхозпродукции с возможностью возведения нестационарных торговых объектов.

