Дачникам Ростовской области разъяснили новые поправки в закон о садоводстве

Жители Ростовской области получили разъяснение относительно изменений в законодательстве, регулирующих садоводство. Поправки, вступающие в силу с 1 сентября, носят уточняющий характер и не содержат новых запретов, а ведение бизнеса на участках и ранее было незаконным. Об этом агентству ТАСС рассказала заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина.
Парламентарий пояснила, что запрет на предпринимательскую деятельность на садовых и огородных участках действует с 2019 года. Некоторые владельцы таких объектов, нарушая закон, пытаются незаконно размещать на своих территориях гостиницы, кафе, склады и другие коммерческие объекты из-за низкого земельного налога для садоводческих участков.
При этом были внесены изменения, которые позволяют по решению общего собрания в СНТ продажу членами товарищества выращенной ими сельхозпродукции с возможностью возведения нестационарных торговых объектов.
Подпишись на нас в Telegram.