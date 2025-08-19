Дачникам Ростовской области разъяснили новые поправки в закон о садоводстве

Жители Ростовской области получили разъяснение относительно изменений в законодательстве, регулирующих садоводство. Поправки, вступающие в силу с 1 сентября, носят уточняющий характер и не содержат новых запретов, а ведение бизнеса на участках и ранее было незаконным. Об этом агентству ТАСС рассказала заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина.