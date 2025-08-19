В Омске утвердили обвинительное заключение в отношении матери-истязательницы

Прокуратура Ленинского округа Омска утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении 30-летней местной жительницы. Ей вменяют истязание малолетнего ребенка. Об этом ведомство рассказало 19 августа.
По данным следствия, в период с августа по ноябрь 2024 года фигурантка, мать четверых детей, жестоко обращалась со своим восьмилетним сыном. Она применяла физическое насилие — била мальчика ремнем и ставила в угол на продолжительное время. Такие наказания следовали за малейшие провинности, в том числе за ненадлежащий присмотр за младшим братом-инвалидом.
Все четверо детей изъяты у матери и помещены в социально-реабилитационный центр. Жестокую омичку ограничили в родительских правах. Она полностью признала свою вину.
Материалы дела направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.
