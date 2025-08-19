В Омске утвердили обвинительное заключение в отношении матери-истязательницы

По данным следствия, в период с августа по ноябрь 2024 года фигурантка, мать четверых детей, жестоко обращалась со своим восьмилетним сыном. Она применяла физическое насилие — била мальчика ремнем и ставила в угол на продолжительное время. Такие наказания следовали за малейшие провинности, в том числе за ненадлежащий присмотр за младшим братом-инвалидом.