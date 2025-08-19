С ректором Воронежского медуниверситета Игорем Есауленко простятся 21 августа

О смерти Игоря Есауленко стало известно сегодня утром. Он скончался в возрасте 69 лет.
Господин Есауленко находился на должности ректора ВГМА им. Н. Н. Бурденко (ныне ВГМУ им. Н. Н. Бурденко) с 2000 года. Был членом президиума Воронежского отделения партии «Единая Россия», ответственным секретарем Совета ректоров медицинских и фармацевтических вузов РФ и членом совета ректоров Воронежа.
