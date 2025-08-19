Ричмонд
С ректором Воронежского медуниверситета Игорем Есауленко простятся 21 августа

Прощание с ректором Воронежского государственного медицинского университета (ВГМУ им. Н. Н. Бурденко) и депутатом региональной думы («Единая Россия») Игорем Есауленко состоится 21 августа в 10:00. Гражданская панихида пройдет в Благовещенском кафедральном соборе. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Воронежской области.

Источник: Коммерсантъ

О смерти Игоря Есауленко стало известно сегодня утром. Он скончался в возрасте 69 лет.

Господин Есауленко находился на должности ректора ВГМА им. Н. Н. Бурденко (ныне ВГМУ им. Н. Н. Бурденко) с 2000 года. Был членом президиума Воронежского отделения партии «Единая Россия», ответственным секретарем Совета ректоров медицинских и фармацевтических вузов РФ и членом совета ректоров Воронежа.

