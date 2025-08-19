Шереметьево рекомендовал заказывать такси через стойки официальных перевозчиков

«С 19 августа 2025 года в аэропортах Московской области вступили в силу новые правила, направленные на пресечение деятельности нелегальных перевозчиков. В соответствии с законодательством привлечение пассажиров к поездкам вне официальных сервисов признано нарушением и влечет административную ответственность. Мы настоятельно рекомендуем: заказывать такси через стойки официальных перевозчиков в терминалах или в электронных сервисах агрегаторов; не соглашаться на предложения поездки от незнакомых частных лиц», — говорится в сообщении.
Отмечается, что официальные перевозчики проходят обязательный технический и медицинский контроль, работают по прозрачным тарифам и обеспечивают установленный стандарт безопасности и сервиса.
Ранее «Известия» сообщали, что в Подмосковье приняли закон об установлении штрафов за предложение услуг такси в аэропортах Домодедово, Шереметьево и Жуковский вне специально отведенных для этого мест. Так, штрафы составят 5 тыс. руб. для граждан, 20 тыс. руб. для должностных лиц и 50 тыс. руб. для юрлиц.