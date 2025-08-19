Шереметьево рекомендовал заказывать такси через стойки официальных перевозчиков

«С 19 августа 2025 года в аэропортах Московской области вступили в силу новые правила, направленные на пресечение деятельности нелегальных перевозчиков. В соответствии с законодательством привлечение пассажиров к поездкам вне официальных сервисов признано нарушением и влечет административную ответственность. Мы настоятельно рекомендуем: заказывать такси через стойки официальных перевозчиков в терминалах или в электронных сервисах агрегаторов; не соглашаться на предложения поездки от незнакомых частных лиц», — говорится в сообщении.