Специалисты объяснили загадочный набор символов на фасаде бизнес-центра в Минске. Подробности опубликованы в официальном телеграм-канале Октябрьского района Минска.
«Загадочный набор символов появился на фасаде бизнес-центра “Аякс”. Технический сбой или дизайнерское решение?» — говорится в сообщении.
В телеграм-канале отметили, что жители Минска размещают в сети фото, как на указанном бизнес-центре, где размещаются разные рекламные изображения, которые выводятся на фасад при помощи подсветки, появился необычный «программный код». Некоторые из пользователей в комментариях высказывали мнение, что данная работа подсветки является ошибкой технических специалистов.
Представители данного бизнес-центра объяснили, что в скором времени у них откроется офис компании «ВКонтакте», которая уже 5 сентября 2025 года проведет мероприятие для специалистов IT-сектора.
Специалисты отреагировали на загадочный набор цифр, появившийся на фасаде одного из бизнес-центров в Минске. Фото: телеграм-канал Октябрьского района.
«Маркетологи задумывали к активности привлечь внимание “айтишников” рекламой, которая бы легко воспринималась только ими», — уточнили в телеграм-канале.
Специалисты обратили внимание: если реклама выделяется, смогла привлечь внимание минчан, то она была сделана качественно.
Тем временем директор белорусского завода составил рейтинг растительных масел по их пользе: «Подсолнечное только на третьей ступеньке».
Кстати, популярный соевый соус попал под запрет продаж в Беларуси.
Кроме того, онколог назвал вид рака, который в Беларуси излечивают практически в 100%.