Многодетным семьям разрешат бесплатно парковаться в Калининграде с 1 сентября

Члены многодетных семей смогут бесплатно парковаться в Калининграде с первого сентября.

Речь идет о муниципальных парковках города.

На странице губернатора региона Алексея Беспрозванных в соцсети «ВКонтакте» представители администрации Калининграда рассказали, что уточнить статус программы и получить разрешение можно в МФЦ, информацию можно проверить на портале Госуслуг.

Ранее «МК в Калининграде» сообщал, что бесплатные часы на муниципальных парковках в Калининграде станут доступны горожанам с 1 сентября 2025 года. Бесплатно парковаться на стоянках можно будет в выходные и праздничные дни, а также с 19 до 8 часов.