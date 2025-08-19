Многодетным семьям разрешат бесплатно парковаться в Калининграде с 1 сентября

Речь идет о муниципальных парковках города.
На странице губернатора региона Алексея Беспрозванных в соцсети «ВКонтакте» представители администрации Калининграда рассказали, что уточнить статус программы и получить разрешение можно в МФЦ, информацию можно проверить на портале Госуслуг.
Ранее «МК в Калининграде» сообщал, что бесплатные часы на муниципальных парковках в Калининграде станут доступны горожанам с 1 сентября 2025 года. Бесплатно парковаться на стоянках можно будет в выходные и праздничные дни, а также с 19 до 8 часов.