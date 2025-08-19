Ричмонд
Новосибирские ученые создали двойное антитело, эффективное против разных штаммов коронавируса

Исследователи из ИМКБ СО РАН разработали биспецифическое антитело на основе лам, которое нейтрализует широкий спектр вариантов SARS-CoV-2 даже при низких концентрациях.

Ученые Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН обнаружили наноантитела лам, способные действовать против множества штаммов коронавируса SARS-CoV-2, сообщает издание СО РАН «Наука в Сибири».

Ранее каждое антитело лам нейтрализовало лишь ограниченное число вариантов вируса. Объединив их в одно биспецифическое (двойное) антитело, исследователи добились широкой эффективности против различных штаммов.

Такой подход позволяет использовать терапию даже при очень низких концентрациях антител, что делает разработку особенно перспективной.

В отличие от человеческих антител, ламовые состоят только из двух тяжелых белковых цепей, что упрощает их генно-инженерное производство. Меньший размер антител также обеспечивает более точное взаимодействие с антигенами за счет углублений и канавок на поверхности связывания.

Для проверки эффективности препараты испытывают на животных моделях, хомяках и мышах, в сотрудничестве с Федеральным исследовательским центром фундаментальной и трансляционной медицины. Результаты показали высокую нейтрализующую активность как антител человека, так и лам.

Старший научный сотрудник лаборатории инженерии антител ИМКБ СО РАН Антон Чикаев отметил, что лаборатория располагает отработанной технологией производства антител не только к коронавирусу, но и к другим патогенам. На данный момент остается проверить их эффективность на самых новых вариантах SARS-CoV-2.

Ученые подчеркивают, что новые штаммы вируса менее опасны для здоровых людей, однако пациенты с хроническими заболеваниями, онкобольные, пожилые и люди с подавленным иммунитетом остаются в группе риска.