Иран выступил против изменения границ на Южном Кавказе

Президент Ирана Масуд Пезешкиан предупредил, что пересмотр международно признанных границ на Южном Кавказе может усилить геополитическую конкуренцию. Об этом он рассказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Пезешкиан заявил, что поддерживает территориальную целостность Армении и выступает против использования силы в регионе.

«Управление проблемами региона должны заниматься страны региона, а делегирование решения этих проблем другим странам чревато усугублением ситуации», — цитирует президента Ирана «Интерфакс».

Пезешкиан отметил, что мир на Кавказе является стратегическим приоритетом для его страны. Он также подчеркнул, что Тегеран содействует переговорному процессу между Арменией и Азербайджаном и выступает за незыблемость международно признанных границ, поскольку их изменение может спровоцировать геополитическую конкуренцию в регионе.

8 августа в Вашингтоне премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент США Дональд Трамп и глава Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместную декларацию. Согласно документу, Армения обязуется сотрудничать с Соединенными Штатами и другими международными партнерами в разработке инфраструктурного проекта «Дорога Трампа к международному миру и процветанию» (TRIPP), который будет реализован на армянской территории.

Также при содействии президента США армянский и азербайджанский лидеры парафировали соглашение о мире между Ереваном и Баку.

