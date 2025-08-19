Иран выступил против изменения границ на Южном Кавказе

Пезешкиан заявил, что поддерживает территориальную целостность Армении и выступает против использования силы в регионе.
«Управление проблемами региона должны заниматься страны региона, а делегирование решения этих проблем другим странам чревато усугублением ситуации», — цитирует президента Ирана «Интерфакс».
Пезешкиан отметил, что мир на Кавказе является стратегическим приоритетом для его страны. Он также подчеркнул, что Тегеран содействует переговорному процессу между Арменией и Азербайджаном и выступает за незыблемость международно признанных границ, поскольку их изменение может спровоцировать геополитическую конкуренцию в регионе.
8 августа в Вашингтоне премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент США Дональд Трамп и глава Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместную декларацию. Согласно документу, Армения обязуется сотрудничать с Соединенными Штатами и другими международными партнерами в разработке инфраструктурного проекта «Дорога Трампа к международному миру и процветанию» (TRIPP), который будет реализован на армянской территории.
Также при содействии президента США армянский и азербайджанский лидеры парафировали соглашение о мире между Ереваном и Баку.