Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Проектировать воронежский метробус начнут до конца года

До конца 2025 года в Воронеже начнут проектировать метробус — систему скоростного автобусного сообщения, благодаря которой пассажиры смогут с большим комфортом передвигаться по городу.

Источник: Telegram-канал Александра Гусева

Как на прямой трансляции отметил губернатор Воронежской области Александр Гусев, ранее перед специалистами встала проблема организации движения. Рассматривались два варианта — по правой полосе дорог или посередине проезжей части. В итоге было решено строить инфраструктуру для метробуса по центру дорог.

Это затратнее. Это, к сожалению, приведет к некоторым неудобствам, когда мы будем вести строительные работы. Но мы все-таки пойдем в этот вариант.

Закупка транспорта для метробуса не станет проблемой, деньги на данные цели найдутся, заверил губернатор. Основная часть работ должна быть выполнена уже в 2026 году.