Проектировать воронежский метробус начнут до конца года

Как на прямой трансляции отметил губернатор Воронежской области Александр Гусев, ранее перед специалистами встала проблема организации движения. Рассматривались два варианта — по правой полосе дорог или посередине проезжей части. В итоге было решено строить инфраструктуру для метробуса по центру дорог.
Это затратнее. Это, к сожалению, приведет к некоторым неудобствам, когда мы будем вести строительные работы. Но мы все-таки пойдем в этот вариант.
Закупка транспорта для метробуса не станет проблемой, деньги на данные цели найдутся, заверил губернатор. Основная часть работ должна быть выполнена уже в 2026 году.