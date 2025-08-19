Работу нижегородского метро продлят в ночь с 20 на 21 августа

В ночь с 20 на 21 августа работа нижегородского метро будет продлена. Об этом сообщили на сайте городской администрации со ссылкой на МП «Нижегородское метро».
Вечером 20 августа в Нижнем Новгороде будут праздновать 80-летие атомной промышленности. Чтобы нижегородцы и гости города могли добраться домой без спешки, поезда метро будут курсировать до 02:00 21 августа. Интервал движения поездов с 23:30 до закрытия метро — 4 минуты.
Таким образом, ночью 21 августа последний поезд со станции метро «Парк Культуры» отправится в 02:05, а со станции «Горьковская» — в 02:07. Со «Стрелки» последний поезд поедет в 02:05, а со станции «Буревестник» — в 02:04.
