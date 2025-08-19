Врио главы Коми рассказал Путину о мерах поддержки участников СВО в регионе

«Доложил сегодня президенту России Владимиру Владимировичу Путину о ключевых направлениях развития Республики Коми за восемь месяцев работы… Главным приоритетом для нашей республики стала всесторонняя поддержка участников специальной военной операции и их семей. Создали комплексную систему из 30 мер поддержки, которая вывела нас в топ-5 регионов страны по этому показателю», — написал Гольдштейн в своем Telegram-канале.