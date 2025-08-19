Врио главы Коми рассказал Путину о мерах поддержки участников СВО в регионе

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 авг — РИА Новости. Врио главы Коми Ростислав Гольдштейн сообщил, что доложил президенту России Владимиру Путину об организации в регионе всесторонней поддержки участников спецоперации и их семей.
Глава государства во вторник провел встречу с Гольдштейном в Кремле.
«Доложил сегодня президенту России Владимиру Владимировичу Путину о ключевых направлениях развития Республики Коми за восемь месяцев работы… Главным приоритетом для нашей республики стала всесторонняя поддержка участников специальной военной операции и их семей. Создали комплексную систему из 30 мер поддержки, которая вывела нас в топ-5 регионов страны по этому показателю», — написал Гольдштейн в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что в настоящее время мерами поддержки охвачено боле 7 тысяч семей участников спецоперации из Коми. Также в республике успешно реализуется проект «Пера. Путь героя», в котором участвуют почти 100 участников СВО.
«Стратегическая цель, которую мы перед собой поставили, — превратить Республику Коми в настоящий центр развития Севера России, современный экономический и культурный центр, где каждый житель чувствует надёжную защиту государства», — добавил Гольдштейн.