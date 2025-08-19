Артистка Софья Шельменкина погибла в лесу в Нижегородской области

Заслуженную артистку РСФСР Софью Шельменкину нашли погибшей в лесу в Семеновском округе. О ее смерти сообщили в Нижегородском театре кукол, где она работала.
Софья Сергеевна окончила Горьковское театральное училище в 1965 году. Затем работала в Ставропольском театре кукол. В 1968 году была принята в Горьковский театр кукол, в котором проработала 53 года.
На ее счету более 40 различных ролей. Она играла Зайца в постановке «Волк и козлята», Кикимору в «Аленьком цветочке», была голосом свыше в «Божественной комедии» и др.
Она участвовала в Международном фестивале театров кукол в Москве в 1976 году. В 2004 получила почетную грамоту Минкульта Нижегородской области в честь 75-летия театра кукол.
Она погибла в возрасте 78 лет. По данным ДПСЦ «РЫСЬ», она ушла в лес 7 августа и не вернулась. Ее тело нашли 16 августа.
Церемония прощания пройдет в храме святой блаженной Матроны Московской 19 августа в 12:00.
Театр выразил соболезнования родным и близким Софьи Сергеевны.