Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Артистка Софья Шельменкина погибла в лесу в Нижегородской области

Ей было 78 лет.

Источник: Нижегородский театр кукол

Заслуженную артистку РСФСР Софью Шельменкину нашли погибшей в лесу в Семеновском округе. О ее смерти сообщили в Нижегородском театре кукол, где она работала.

Софья Сергеевна окончила Горьковское театральное училище в 1965 году. Затем работала в Ставропольском театре кукол. В 1968 году была принята в Горьковский театр кукол, в котором проработала 53 года.

На ее счету более 40 различных ролей. Она играла Зайца в постановке «Волк и козлята», Кикимору в «Аленьком цветочке», была голосом свыше в «Божественной комедии» и др.

Она участвовала в Международном фестивале театров кукол в Москве в 1976 году. В 2004 получила почетную грамоту Минкульта Нижегородской области в честь 75-летия театра кукол.

Она погибла в возрасте 78 лет. По данным ДПСЦ «РЫСЬ», она ушла в лес 7 августа и не вернулась. Ее тело нашли 16 августа.

Церемония прощания пройдет в храме святой блаженной Матроны Московской 19 августа в 12:00.

Театр выразил соболезнования родным и близким Софьи Сергеевны.