Разработка российских физиков-теоретиков повысит безопасность термоядерных реакторов

Как объясняют ученые, за последние полвека физики разработали несколько разных подходов к созданию термоядерных реакторов, два типа которых, токамаки и стеллараторы, сейчас считаются наиболее перспективными с практической точки зрения. Токамаки пока значительно ближе к практической реализации, в том числе за счет международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР, который уже несколько десятилетий строится во Франции при участии ученых из России, ЕС, США, Китая и других стран.