Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Не может быть шоколадом». В Беларуси под запрет продаж попал пористый шоколад «Победа» из РФ

Госстандарт запретил продавать российский шоколад «Победа» в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Госстандарт запретил продавать российский шоколад «Победа» в Беларуси. Подробности озвучили в пресс-службе ведомства.

Согласно информации, под запрет попал пористый шоколад «Победа» с коньяком от одноименной российской кондитерской фабрики. В результате проверки в шоколаде нашли эквиваленты какао-масла в количестве 7,72% при норме не более 5%. В Госстандарте обратили внимание, что данная продукция не может быть шоколадом. Ввоз и продажа запрещены в Беларуси с 20 августа.

В Беларуси под запрет продаж попал пористый шоколад «Победа» из РФ. Фото: danger.gskp.by.

Кстати, популярный соевый соус попал под запрет продаж в Беларуси.

Тем временем Госстандарт запретил продавать в Беларуси китайские телефоны известной марки: концентрация свинца в телефоне превысила норму в 180 раз.

Кроме того, Мингорисполком посчитал, когда население Минска превысит два миллиона человек.