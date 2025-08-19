«Не может быть шоколадом». В Беларуси под запрет продаж попал пористый шоколад «Победа» из РФ

Согласно информации, под запрет попал пористый шоколад «Победа» с коньяком от одноименной российской кондитерской фабрики. В результате проверки в шоколаде нашли эквиваленты какао-масла в количестве 7,72% при норме не более 5%. В Госстандарте обратили внимание, что данная продукция не может быть шоколадом. Ввоз и продажа запрещены в Беларуси с 20 августа.