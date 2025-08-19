Три канала МВД России появились в мессенджере Max

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Три канала МВД России появились в национальном мессенджере Max, сообщила представитель ведомства Ирина Волк.
Подпишитесь на канал РИА Новости в МАХ>>>
По ее словам, в мессенджере будут наполняться три канала министерства: её личный в качестве представителя МВД РФ, канал Госавтоинспекции и общий ведомственный со сводкой главной информации.
«Все самое актуальное, интересное и важное о работе органов внутренних дел в МАХ — из первых рук. На наших каналах — новости, официальная позиция министерства, разъяснения для граждан и советы по обеспечению безопасности и противодействию злоумышленникам», — уточнила Волк в Telegram-канале.
Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.Читать дальше