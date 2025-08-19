Ричмонд
Чемпионка мира по плаванию из Новосибирска Дарья Трофимова объявила о помолвке

20-летняя пловчиха Дарья Трофимова сообщила, что её возлюбленный сделал ей предложение во время отпуска в Турции, на что она ответила согласием.

Чемпионка мира по плаванию Дарья Трофимова поделилась радостной новостью в социальных сетях: во время отдыха в Турции её возлюбленный предложил ей руку и сердце, пишет «Чемпионат».

«Он спросил. Я сказала: “ДА”, — написала спортсменка.

Двадцатилетняя Дарья является чемпионкой и призёркой чемпионатов России, а также двукратной чемпионкой мира на короткой воде и победительницей мирового первенства 2025 года.

На последнем чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре Трофимова завоевала золото и серебро в эстафетных заплывах. В целом российская сборная выиграла на соревнованиях шесть золотых, восемь серебряных и четыре бронзовые медали.