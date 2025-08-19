Жительницу Ростовской области наказали за неоплаченный вовремя штраф

Оказалось, что женщину оштрафовали на 15 тысяч рублей еще в апреле 2024 года, но она не спешила расставаться с указанной суммой и в итоге пропустила установленный для этого срок. Это стало поводом для нового протокола, уже по поводу задержки оплаты штрафа (ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ).