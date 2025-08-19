Жительницу Ростовской области наказали за неоплаченный вовремя штраф

В Ростовской области наказали нарушительницу, которая не соблюдала ограничения в сфере торговли табачными изделиями (ч. 2 ст. 14.53 КоАП РФ), а потом вовремя не заплатила за это штраф. Информацию пояснили в управлении Роспотребнадзора.
Оказалось, что женщину оштрафовали на 15 тысяч рублей еще в апреле 2024 года, но она не спешила расставаться с указанной суммой и в итоге пропустила установленный для этого срок. Это стало поводом для нового протокола, уже по поводу задержки оплаты штрафа (ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ).
В 2025 году мировой судья судебного участка № 8 Октябрьского судебного района Ростова-на-Дону увеличил штраф для нарушительницы в два раза. Теперь она должна 30 тысяч рублей.
Напомним, административный штраф необходимо оплачивать в течение 60 дней после вступления постановления в силу. При несоблюдении этого условия грозят увеличение суммы штрафа, административный арест на срок до 15 суток или обязательные работы на срок до 50 часов.
