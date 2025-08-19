«Минскметрострой» сказал, когда ускорится строительство метро в Минске. Подробности sb.by сообщил заместитель начальника тоннельного отряда № 1 предприятия «Минскметрострой» Андрей Щечко.
По словам замначальника, до конца 2025 года в Минске появится второй тоннелепроходческий механизированный комплекс. Он акцентировал внимание на том, что данное решение было принято для того, чтобы ускорить темпы строительства минского метро.
Новый комплекс оснастят современным оборудованием, позволяющем проводить высокоточную отделку тоннелей. В частности, он начнет строить второй перегонный тоннель на строящемся участке и значительно ускорит работу. Известно, что второй тоннелепроходческий комплекс для метро Минска поставит Китай.
Тем временем Минское метро с 25 августа уменьшает время между приходом поездов.
Ранее мы собрали десять главных вопросов о кольцевой линии минского метро, которую начнут строить в 2026: сколько станций, какие районы охватит, пересадки, первый участок, что будет с транспортом.
Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о строительстве наземного метро к городам-спутникам Минска.