Wi-fi появился во всех поездах Afrosiyob

После подключения, пассажиры получат безлимитный доступ к внутреннему медиапорталу с коллекцией фильмов, музыки и статьей о достопримечательностях республики. Кроме того, каждому пассажиру предоставят бесплатный 30-минутный пакет интернет-трафика.
Подключение на более длительный срок оформляется за отдельную плату. 48 часов интернета стоят 15 тыс. сумов. Месячный тариф можно приобрести за 50 тыс. сумов.
Сесть работает на всех маршрутах Afrosiyob. Для подключения пассажирам необходимо номер телефона и ввести код из SMS-сообщения.