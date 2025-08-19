В Иркутской области более 800 школ готовы к новому учебному году

— В девяти школах региона в этом году должны завершить капитальные ремонты по национальному проекту «Молодежь и дети», в том числе в Аларском районе выполнят работы в Алятской школе. Это уже третья полностью отремонтированная школа в районе за пять лет, — отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.