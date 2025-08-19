В Иркутской области более 800 школ готовы к новому учебному году. Образовательные учреждения прошли приёмку комиссии. Однако 18 учреждения не подали заявку на проверку из-за текущего ремонта.
Так, комиссия побывала в средней школе поселка Кутулик. Это трехэтажное здание, 1987 года постройки, там 45 классов. В школе обучаются 936 школьников и работает 78 сотрудников. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, для 171 ученика организовали два школьных автобуса. Специалисты проверили готовность кабинетов, спортзала, столовой, библиотеки и медицинского кабинета.
— В девяти школах региона в этом году должны завершить капитальные ремонты по национальному проекту «Молодежь и дети», в том числе в Аларском районе выполнят работы в Алятской школе. Это уже третья полностью отремонтированная школа в районе за пять лет, — отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Здание школы нуждается в капитальном ремонте, поэтому муниципалитету поручили подготовить документацию для участия в отборе на получение субсидий в 2027 году. Эти средства по государственной программе «Развитие образования» на 2028−2030 годы, пойдут на проведение капремонта.
С 2019 года в нашей школе работает центр «Точка роста», созданный по национальному проекту «Образование». Этот проект послужил фундаментом для нового нацпроекта «Молодежь и дети», благодаря которому в этом году школа получила новое оборудование для кабинетов ОБЖ и труда.