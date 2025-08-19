Главу азербайджанской диаспоры Урала Ханкишиева лишили гражданства РФ

4 августа также стало известно, что в Москве заочно арестовали главу азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински. Из столицы его доставили в Екатеринбург, где поместили в СИЗО. Ural Mash писал, что Шыхлински могут вменять применение насилия к представителю власти и покушение на убийство. Ura.ru со ссылкой на источник сообщал, что глава диаспоры вину отрицает.