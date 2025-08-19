Ричмонд
В Омске запустили карту бесплатного Wi-Fi на фоне сбоев сотовой связи

Сервис поможет горожанам оставаться на связи — точки доступа появились в популярных навигаторах.

Источник: Комсомольская правда

Для омичей запустили 469 точек с общественным интернетом. Теперь можно ввести в поисковой строке сервиса «2ГИС» фразу «точки бесплатного Wi-Fi» и оставаться на связи. Об этом рассказали в минцифры региона 19 августа.

Информация о зонах доступа также доступна в чат-боте «ГСА» и на Геопортале Омской области в специальном разделе. Новые точки подключения появились также на территории аэропорта имени Д. М. Карбышева, в том числе на парковке.

Инициатива по развитию сети общественного Wi-Fi реализуют по поручению губернатора Виталия Хоценко. Она призвана повысить доступность интернета для жителей и гостей города.

Ранее мы писали, что перебои мобильного интернета в регионе связаны с мерами по усилению безопасности.