Приправа хмели-сунели из РФ попала под запрет в Беларуси из-за кишечной палочки

Российская популярная приправа хмели-сунели запрещена к продаже в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Приправа хмели-сунели из РФ попала под запрет в Беларуси из-за кишечной палочки. Об этом сообщили в пресс-службе Госстандарта.

В ведомстве уточнили, что под запретом оказалась приправа хмели-сунели от торговой марки «Приправыч». Ее производителем является компания «Проксима» (Новосибирск, Россия). В момент проверки в приправе было обнаружено превышение допустимого уровня количества мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, а также превышение допустимого содержания плесени, недопустимому наличию бактерий группы кишечной палочки.

Российская популярная приправа запрещена к продаже в Беларуси. Фото: danger.gskp.by.

В Госстандарте заметили: содержание плесени было превышено в 21 раз. Кроме того, были найдены бактерии группы кишечной палочки (колиформы). Указанную приправу запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 20 августа.

Тем временем Госстандарт запретил продавать в Беларуси китайские телефоны известной марки: концентрация свинца в телефоне превысила норму в 180 раз.

Кстати, популярный соевый соус попал под запрет продаж в Беларуси.

А еще мы собрали, что можно и нельзя делать на Яблочный Спас 19 августа, когда говорят «Пришел Спас — всему час».