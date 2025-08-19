Приправа хмели-сунели из РФ попала под запрет в Беларуси из-за кишечной палочки

В ведомстве уточнили, что под запретом оказалась приправа хмели-сунели от торговой марки «Приправыч». Ее производителем является компания «Проксима» (Новосибирск, Россия). В момент проверки в приправе было обнаружено превышение допустимого уровня количества мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, а также превышение допустимого содержания плесени, недопустимому наличию бактерий группы кишечной палочки.