В Тимирязевке создали генетическую платформу для устойчивого к болезням рапса

Проект Тимирязевской академии направлен на то, чтобы научиться «программировать» рапс на устойчивость к этим болезням. Ученые собрали коллекцию различных возбудителей болезней рапса и создали условия, где можно проверять растения на устойчивость. Оказалось, что даже у одного грибка фомоза есть несколько версий генов, которые помогают ему заражать растения. Это делает обычную селекцию очень сложной. Поэтому решили использовать молекулярные маркеры — специальные «метки» в ДНК, которые указывают на нужные гены.