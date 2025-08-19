Воронежцы пожаловались губернатору на ежедневный вой сирен из-за БПЛА

Частый вой сирен беспокоит некоторых земляков. Одна из местных жительниц обратилась к губернатору с данной проблемой.
Как отметила женщина, громкие звуки пугают детей и создают дискомфорт для стариков. При этом подавляющее большинство воронежцев ничего не предпринимают в моменты угрозы атаки БПЛА и просто продолжают заниматься своими делами.
19 августа Александр Гусев в прямом эфире ответил на вопрос о том, можно ли отключить сирены.
Не согласен с тем, что люди не реагируют на это. Мы делаем социологические срезы, и большинство жителей области согласны с действием меры предупреждения.
Губернатор подчеркнул, что мегафоны включаются только при реальной угрозе, а не для «подстраховки», когда какой-нибудь дрон просто пролетает мимо. Звуки сирены не должны вызывать панику, гражданам стоит помнить о защищающей их серьезной системе подавления БПЛА. Единичные случаи налета, к сожалению, происходят, но по отношению к общему числу пытавшихся вторгнуться беспилотников это «сотые доли процента».