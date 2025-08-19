Ричмонд
В какие регионы Казахстана 20 августа нагрянут дожди с грозами и градом

Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в предстоящую среду, 20 августа 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Источник: unsplash

По данным РГП «Казгидромет», на западе, юге, востоке республики под влиянием антициклона ожидается погода без осадков.

Северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронты сохранят свое влияние на северные, северо-западные, центральные регионы Казахстана — пройдут дожди с грозами, на северо-западе, севере возможно выпадение града… По республике ожидается усиление ветра, на севере, западе, в центре в ночные и утренние часы — туман, на юге страны ожидается пыльная буря.

следует из прогноза

Вместе с тем ожидается:

  • высокая пожарная опасность — в Алматинской области, на юго-востоке, востоке области Жетысу, на востоке области Улытау, на севере, юге Атырауской, на юго-западе Западно-Казахстанской областей,
  • чрезвычайная пожарная опасность — в Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Жамбылской областях, на западе Западно-Казахстанской, на западе, севере, востоке Алматинской, на западе, востоке Атырауской, на юге Костанайской, Карагандинской, Актюбинской областей.