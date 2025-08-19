Ричмонд
В Астане до 31 августа частично закроют движение по улице Бухар Жырау

Жителей и гостей столицы предупредили о работах по укладке асфальта, которые будут проводить на участке улицы Бухар Жырау, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По информации акимата Астаны, в связи с этим движение на данном участке будет частично перекрыто с 20 по 31 августа.

В рамках проекта «Строительство ул. Бухар Жырау от ул. Жошы хана до пр. Аль-Фараби» будут проведены работы по укладке асфальта. При этом будет частичное поэтапное перекрытие.

говорится в сообщении

При этом движение транспорта будет организовано в одном направлении. Сначала с проспекта Аль-Фараби в сторону проспекта Мангилик Ел, затем с улицы Жошы хана в сторону проспекта Аль-Фараби.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать маршруты, чтобы исключить заторы на дорогах города.