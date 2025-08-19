Фонд капремонта Ростовской области ответил на вопросы жильцов о задолженности

В Фонде капитального ремонта разъяснили, что важно перед оплатой правильно читать квитанции. Рекомендуется обратить внимание на графу «Всего к оплате, руб.», есть ли перед суммой долга знак «-». Если сумма положительная и минуса нет, например, «700,0» то по счету, действительно, числится долг, который необходимо оплатить. Задолженность всегда указывается с положительным значением. Если же перед суммой долга знак минуса есть, например, «- 700,0» это означает, что по лицевому счету числится переплата, и она будет зачтена в счет уплаты следующих начислений. Также собственник может написать заявление на возврат денежных средств.