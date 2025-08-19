Фонд капремонта Ростовской области ответил на вопросы жильцов о задолженности

Эксперты регионального Фонда капремонта разъяснили, как правильно читать квитанции, и что делать, если в квитанции задолженность.
По сообщению донского Фонда, часто жители Ростовской области задают такой вопрос:
«Оплатили два месяца назад долг, указанный в квитанции. В прошлом месяце квитанция пришла опять с долгом. Оплатили снова, думали — теперь все будет в порядке. Но вчера пришла новая квитанция, и долг не только остался, но и еще увеличился. Наш платеж не дошел или это какая-то ошибка?».
В Фонде капитального ремонта разъяснили, что важно перед оплатой правильно читать квитанции. Рекомендуется обратить внимание на графу «Всего к оплате, руб.», есть ли перед суммой долга знак «-». Если сумма положительная и минуса нет, например, «700,0» то по счету, действительно, числится долг, который необходимо оплатить. Задолженность всегда указывается с положительным значением. Если же перед суммой долга знак минуса есть, например, «- 700,0» это означает, что по лицевому счету числится переплата, и она будет зачтена в счет уплаты следующих начислений. Также собственник может написать заявление на возврат денежных средств.
Специалисты отмечают, что часто встречаются случаи оплаты квитанции в последний день, который в ней указан. И получается, что деньги поступают на счет позднее. Ведь нужно помнить, что банковские переводы могут идти от 3 до 5 рабочих дней. Если причина только в этом, то не стоит переживать, потому что платеж считается исполненным именно в тот день, когда была оплачена квитанция.
Чтобы избежать недопонимания, специалисты рекомендуют проверять начисления в личном кабинете Госуслуги Дом. Если собственник все-таки столкнулся с проблемой в квитанции, то он может обратиться в Фонд капитального ремонта Ростовской области. Специалисты всегда готовы помочь и ответить на все вопросы.
ВАЖНО!
Срок оплаты установлен до 10 числа месяца (если другого не предусмотрено договором с УК), следующего за истекшим месяцем. При формировании бумажной квитанции информация об оплате за прошлый месяц, выполненной после 10 числа, может не обновиться и не войти в квитанцию. Пени на задолженность начинают начисляться только через 30 дней после несвоевременной оплаты.