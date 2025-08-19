Круглосуточный бесплатный номер экстренной помощи 133 заработал в Беларуси. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства здравоохранения.
«По номеру телефона 133 в Республике Беларусь начала работу круглосуточная служба экстренной психологической помощи», — отметили в ведомстве.
В Минздраве подчеркнули, что на звонки от белорусов по указанному номеру отвечают психологи системы здравоохранения. Исходящий вызов для абонентов А1, МТС, life:) и Белтелекома является бесплатным.
В пресс-службе пояснили, в каких случаях необходимо звонить на номер круглосуточной экстренной психологической помощи. На короткий номер можно позвонить в случае смерти близкого человека, в связи с тяжелыми соматическими заболеваниями, по причине расставания с близкими людьми, из-за переживания ситуации насилия и других, при которых возникает состояние безысходности.
В ведомстве советуют во всех остальных случаях обращаться на личный прием к соответствующему специалисту: врачу-психиатру-наркологу, психологу или же врачу-психотерапевту.
Тем временем онколог назвал вид рака, который в Беларуси излечивают практически в 100%.
Кроме того, главврач онкоцентра сказал, что в Беларуси идут к введению скрининга по самому частому раку у мужчин в 2026 году: «Флюорография не всегда помогает».
Также мы собрали, что можно и нельзя делать на Яблочный Спас 19 августа, когда говорят «Пришел Спас — всему час».