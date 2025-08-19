Круглосуточный бесплатный номер экстренной помощи 133 заработал в Беларуси

В пресс-службе пояснили, в каких случаях необходимо звонить на номер круглосуточной экстренной психологической помощи. На короткий номер можно позвонить в случае смерти близкого человека, в связи с тяжелыми соматическими заболеваниями, по причине расставания с близкими людьми, из-за переживания ситуации насилия и других, при которых возникает состояние безысходности.