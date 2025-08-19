Качество воздуха на дорогах в Ростове-на-Дону оценит искусственный интеллект

— Наши технологии скоро позволят не просто отличать легковой автомобиль от автобуса, но и понять, едет ли это дизельная «Газель» 2010 года или электрокар 2022 года выпуска. С учетом данных о типе двигателя мы можем рассчитывать выбросы практически в реальном времени, — отметил кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории цифровых систем специального назначения МФТИ Андрей Леус.