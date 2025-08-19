Качество воздуха на дорогах в Ростове-на-Дону оценит искусственный интеллект

В двенадцати городах, в том числе в Ростове-на-Дону, искусственный интеллект помогает ученым проверять количество вредных выбросов в атмосферу от машин. Работа ведется в рамках пилотного проекта, об этом со ссылкой на Минприроды России сообщает портал национальныепроекты.рф.
В Ростове-на-Дону основным источником загрязнения воздуха оказался автотранспорт. На дорогах с интенсивным движением установили специальные датчики и камеры, фиксирующие состав выхлопных газов и плотность автопотока. Все данные автоматически анализируются с помощью искусственного интеллекта.
Ученные Московского физико-технического института также разрабатывают нейросети для обработки видеопотока, который поступает с камер.
— Наши технологии скоро позволят не просто отличать легковой автомобиль от автобуса, но и понять, едет ли это дизельная «Газель» 2010 года или электрокар 2022 года выпуска. С учетом данных о типе двигателя мы можем рассчитывать выбросы практически в реальном времени, — отметил кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории цифровых систем специального назначения МФТИ Андрей Леус.
