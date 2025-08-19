Омичи продают медицинский центр за 50 млн рублей

В августе 2025 года на портале mlsn.ru выставили на продажу медцентр «Клиника доктора Яковлева», находящийся на Иртышской набережной в Омске. Бизнес укомплектован всем необходимым, включая мебель, оборудование и хирургический блок. Стоимость заведения — в 50 млн рублей.