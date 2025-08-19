Ричмонд
Омичи продают медицинский центр за 50 млн рублей

Клиника на Иртышской набережной полностью готова к работе.

Источник: Комсомольская правда

В августе 2025 года на портале mlsn.ru выставили на продажу медцентр «Клиника доктора Яковлева», находящийся на Иртышской набережной в Омске. Бизнес укомплектован всем необходимым, включая мебель, оборудование и хирургический блок. Стоимость заведения — в 50 млн рублей.

«Центр расположен в собственном помещении площадью 528 м² (дополнительно имеется 64 м² в аренде по льготной ставке) на первом этаже многоквартирного дома», — говорится в сообщении.

Клиника работает с 1992 года. По данным «Контур. Фокус», ее выручка за прошлый год составила 22,1 млн рублей, а чистая прибыль — 1,5 млн. Учредителем организации числится Татьяна Коршунова, директором — Евгений Яковлев.

Пациентам заведения доступны физиотерапия, озонотерапия, отделения радиоволновой, гинекологической хирургии и другие. Второй филиал учреждения работает на улице 70 лет Октября.

