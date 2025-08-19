Открытие замедленного накопления мутаций поможет повысить качество процедуры ЭКО

Недавно биологи из Австрии и США впервые детально проследили за тем, как протекает процесс накопления мутаций в клетках тела женщин и в их яйцеклетках с течением времени. Проведенные ими опыты показали, что ДНК клеточных «энергостанций»-митохондрий почти не накапливает мутаций в яйцеклетках, но не в других тканях тела женщины. Это говорит о наличии пока не известных защитных механизмов, предотвращающих появление случайных изменений в митохондриальной части генома.