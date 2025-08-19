Открытие замедленного накопления мутаций поможет повысить качество процедуры ЭКО

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Открытие замедленного накопления мутаций в ДНК митохондрий в яйцеклетках поможет медикам разработать более эффективные стратегии по отбору яйцеклеток для экстракорпорального оплодотворения. Об этом ТАСС сообщила заместитель заведующего Лабораторией структурно-функциональных исследований инновационных противоопухолевых средств МФТИ Елена Петерсен.
«Это открытие позволяет более точно определять стратегии отбора биологического материала для экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и других манипуляций, включая геномное редактирование. Это очень поможет специалистам ЭКО при отборе “правильных”, несущих наименьшее число мутаций яйцеклеток», — пояснила Петерсен.
Недавно биологи из Австрии и США впервые детально проследили за тем, как протекает процесс накопления мутаций в клетках тела женщин и в их яйцеклетках с течением времени. Проведенные ими опыты показали, что ДНК клеточных «энергостанций»-митохондрий почти не накапливает мутаций в яйцеклетках, но не в других тканях тела женщины. Это говорит о наличии пока не известных защитных механизмов, предотвращающих появление случайных изменений в митохондриальной части генома.
«Раньше считалось, что мутации накапливаются с возрастом как в митохондриальной ДНК, так и в ядерной. Новое исследование достоверно показало, что у женщин-доноров увеличение возраста не приводит к накоплению мутаций в митохондриальной ДНК яйцеклеток. Таким образом, ядерная ДНК подвержена старению, а вот митохондриальная ДНК, судя по всему, не стареет — по крайней мере, после 20 лет количество копий мутаций в ней не увеличивается», — отметила биолог.
Схожие тренды, по словам исследователей, характерны для других приматов, но не мышей или иных млекопитающих с относительно коротким сроком жизни. Данная особенность генома митохондрий в яйцеклетках, как предполагают ученые, позволяет человеку продолжать свой род в относительно позднем возрасте и при этом избегать появления целого ряда тяжелых болезней, связанных с появлением мутаций в ДНК клеточных энергостанций.
О митохондриальных болезнях.
Нарушения в работе митохондрий приводят к развитию большого числа хронических и смертельно опасных заболеваний, в том числе синдрома Лея, митохондриальной миопатии, а также тяжелых форм сахарного диабета, чье появление сопровождается развитием глухоты. Кроме того, сбои в работе митохондрий считаются одним из главных механизмов развития некоторых нейродегенеративных заболеваний, в том числе болезней Паркинсона и Альцгеймера.