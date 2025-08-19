Разработано программное обеспечение для систем производственного планирования

Директор научно-исследовательского института механики университета Лобачевского Александр Белов отметил, что программное обеспечение, связанное с моделями, методами и программными средствами решения задач распределения ограниченных ресурсов, является важным для НИИ механики и имеет большой спрос со стороны реального сектора экономики. Оно создавалось в течение двух лет на основе имеющихся в НИИ фундаментальных наработок коллектива, которые имеют более чем 25-летнюю историю. «Для ННГУ это первый продукт, зарегистрированный в Реестре Российского программного обеспечения, а его создание — большой шаг на пути реализации задач, поставленных президентом РФ в июне 2023 года, в числе которых — обязательство перехода до 1 января 2026 года на российские системы управления базами данных», — рассказал Белов.