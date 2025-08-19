Разработано программное обеспечение для систем производственного планирования

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 августа. /ТАСС/. Сотрудники НИИ механики нижегородского университета им. Лобачевского (ННГУ) под руководством профессора Михаила Прилуцкого разработали программное обеспечение «Смарт-ресурс», которое предназначено для подключения в качестве расчетного модуля для систем производственного планирования с единичным и мелкосерийным характером производства. Среди основных преимуществ разработки над зарубежными аналогами ученые выделяют большие объемы решаемых задач, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Система может выполнять до 5 миллионов операций не более чем за четыре часа работы при настройках по умолчанию в режиме с ресурсными ограничениями на среднем офисном персональном компьютере. Также, по словам разработчиков, применение системы “Смарт-ресурс” позволяет значительно экономить время и повышает эффективность при решении задач производственного планирования на разных этапах — оперативном, среднесрочном, стратегическом. Кроме того, это ПО полностью совместимо с отечественной операционной системой Astra Linux», — говорится в сообщении.
Директор научно-исследовательского института механики университета Лобачевского Александр Белов отметил, что программное обеспечение, связанное с моделями, методами и программными средствами решения задач распределения ограниченных ресурсов, является важным для НИИ механики и имеет большой спрос со стороны реального сектора экономики. Оно создавалось в течение двух лет на основе имеющихся в НИИ фундаментальных наработок коллектива, которые имеют более чем 25-летнюю историю. «Для ННГУ это первый продукт, зарегистрированный в Реестре Российского программного обеспечения, а его создание — большой шаг на пути реализации задач, поставленных президентом РФ в июне 2023 года, в числе которых — обязательство перехода до 1 января 2026 года на российские системы управления базами данных», — рассказал Белов.
Программа учитывает все стадии производственного процесса, начиная от расстановки приоритетности заказов и доступности ресурсов и заканчивая временем переналадки и матрицей транспортировки. Система позволяет настроить алгоритмы планирования под специфические требования конкретного заказчика с сохранением высокой скорости и точности расчетов.
Автор разработки, главный научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории суперкомпьютерных технологий в решении наукоемких прикладных задач Центра суперкомпьютерного моделирования НИИ механики ННГУ Михаил Прилуцкий добавил, что система может применяться в организациях с единичным и мелкосерийным характером производства, типичным для предприятий машиностроения, приборостроения и с длительным циклом изготовления основной продукции, характерным для судостроительной и авиастроительной отрасли.
Сейчас проводятся работы по внедрению этой системы на крупных производственных предприятиях.