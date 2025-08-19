В Беларуси запретили фруктовое желе. Проверьте свои недавние покупки

Речь идет о желе фруктовом «ZOMBIE МОЗГ» (зубная щетка). В ходе исследования установлено, что в производстве продукции использовалась пищевая добавка загуститель пектин (Е 440), которая является недопустимой. Также нарекания возникли по требованиям к маркировке. Наименование «желе фруктовое» недостоверно характеризует товар, так как в составе отсутствуют фрукты и продукты их переработки.