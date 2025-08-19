Как будут учиться и отдыхать российские школьники в 2025/2026 учебном году

Триместровая система предполагает разбивку учебного года на три учебных периода, каждый из которых длится 10−12 недель и включает по два учебных модуля. ~В среднем после пяти недель обучения следует неделя каникул.~ Ряд школ выбирает именно такой график, потому что в этом случае рабочие периоды более равномерно чередуются с отдыхом. Обучение по триместрам делает расписание более гибким — каждая школа может варьировать время каникул исходя из своих реалий.