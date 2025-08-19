Новосибирца не пустили на рейс в Казахстан из-за повреждённого паспорта

Житель Новосибирска Сергей пропустил концерт Limp Bizkit в Алматы и потерял около 100 тысяч рублей: авиакомпания S7 отказала ему в посадке из-за повреждённой страницы паспорта.
Сергей заранее купил билеты, забронировал гостиницу и планировал деловую встречу, но на регистрации ему заявили, что с таким документом выезд невозможен. Мужчина предлагал подклеить страницу и оплатить штраф, но сотрудники отказались, сообщили в паблике «Travelgram/Путешествия».
В S7 объяснили, что паспорт с механическими повреждениями считается недействительным для выезда из РФ, что позволяет отказать в перевозке (ст. 107 ВК РФ). Юрист отметил, что оспорить отказ через суд можно, но шансы на успех крайне низки. Эксперт также напомнил о необходимости замены повреждённого паспорта.