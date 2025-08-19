Новосибирца не пустили на рейс в Казахстан из-за повреждённого паспорта

В S7 объяснили, что паспорт с механическими повреждениями считается недействительным для выезда из РФ, что позволяет отказать в перевозке (ст. 107 ВК РФ). Юрист отметил, что оспорить отказ через суд можно, но шансы на успех крайне низки. Эксперт также напомнил о необходимости замены повреждённого паспорта.