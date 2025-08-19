Найдены бактерии, повышающие устойчивость к антибиотикам

«Исследователи Южного федерального университета провели комплексный анализ донных отложений Таганрогского залива и выявили повышенный уровень экотоксичности в большинстве проб. Кроме того, были обнаружены бактерии с генами устойчивости к антибиотикам. Эти гены антибиотикорезистентности (АРГ) могут получить патогенные или условно-патогенные для человека бактерии, например, вибрионы, и в этом случае опасность для человека очевидна. Менее очевидна опасность, когда АРГ приобретают бактерии, сами по себе не опасные для человека. Однако при попадании в организм (например, при купании или с пищей) они способны снова передать АРГ другим бактериям, живущим в человеческом организме (в том числе патогенам)», — сказано в сообщении.