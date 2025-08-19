Новосибирский ФК «Гудаута» распался после нападения тренера на судью

Инцидент произошёл 13 августа в игре против «Прогрестора». На 72-й минуте футболисты «Гудауты» посчитали, что судья не зафиксировал офсайд. После жёлтой карточки одному из игроков на поле выбежал главный тренер и ударил арбитра Артёма Петренко, сопровождая действия грубой бранью, сообщает паблик Sport Baza.