Новосибирский ФК «Гудаута» распался после нападения тренера на судью

Инцидент произошёл 13 августа в игре против «Прогрестора». На 72-й минуте футболисты «Гудауты» посчитали, что судья не зафиксировал офсайд. После жёлтой карточки одному из игроков на поле выбежал главный тренер и ударил арбитра Артёма Петренко, сопровождая действия грубой бранью, сообщает паблик Sport Baza.

Позже Приходько признался, что у команды давно были претензии к судейству. Однако после инцидента «Гудаута» официально прекратила существование.