В Прикамье объявлено штормовое предупреждение

По данным Пермского ЦГМС, сегодня, 19 августа, вечером и в ночь на 20 августа местами по краю ожидаются сильный ливень, очень сильный дождь, крупный град, шквал 20−25 м/с. На утро 20 августа предупреждают о тумане, а днем будут грозы.