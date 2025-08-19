В Прикамье объявлено штормовое предупреждение

Опасные метеорологические явления обещают прикамцам вечером, ночью, завтра утром и днем — но локально, а не по всему региону.
По данным Пермского ЦГМС, сегодня, 19 августа, вечером и в ночь на 20 августа местами по краю ожидаются сильный ливень, очень сильный дождь, крупный град, шквал 20−25 м/с. На утро 20 августа предупреждают о тумане, а днем будут грозы.
В результате опасных погодных явлений возможны аварии на системах ЖКХ, обрывы линий электропередач, заторы и увеличение числа ДТП на дорогах. Рекомендации обычные: не гулять в грозу и сильный ливень, соблюдать дистанцию, избегать всего, что может упасть, обесточить электроприборы.