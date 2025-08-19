В Аларском районе за пять лет построили 10 ФАПов и врачебную амбулаторию

С 2020 года в Аларском районе построили 10 ФАПов и врачебную амбулаторию. В селе Зоны новый ФАП появился в 2021 году в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения», который входит в нацпроект «Продолжительная и активная жизнь». До его появления, медицинские услуги оказывали в здании 1960 года постройки.