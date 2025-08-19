Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Аларском районе за пять лет построили 10 ФАПов и врачебную амбулаторию

В селе Аляты пациент смогут ходить в ФАП уже этой осенью.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

С 2020 года в Аларском районе построили 10 ФАПов и врачебную амбулаторию. В селе Зоны новый ФАП появился в 2021 году в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения», который входит в нацпроект «Продолжительная и активная жизнь». До его появления, медицинские услуги оказывали в здании 1960 года постройки.

В селе Аляты ФАП построили в этом году. Как рассказали КП-Иркутск в региональном правительстве, сейчас здание подключают к электросетям, затем приступят к благоустройству территории. Пациенты смогут туда ходить уже осенью.

— В Аларском районе проделана огромная работа по развитию инфраструктуры здравоохранения. Новые ФАПы и амбулатория, передвижной флюорограф, развитие «Школы для пациентов с сахарным диабетом», открытие женской консультации — это шаги по улучшению здоровья жителей, — подчеркнул министр здравоохранения Иркутской области Андрей Модестов.

В Аларском районе для раннего выявления заболеваний легких используют мобильный флюорографический комплекс на базе КАМАЗа. Он выезжает в населенные пункты по расписанию. В этом году флюорограф обследовал около 1500 человек. В 2026 году думают купить маммограф.

Также в районе в ближайшее время в рамках проекта «Охрана материнства и детства» нацпроекта «Семья», откроют помещения для женской консультации. Туда приобрели мебель, мониторы и еще 26 единиц оборудования.