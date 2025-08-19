В Аларском районе за пять лет построили 10 ФАПов и врачебную амбулаторию

С 2020 года в Аларском районе построили 10 ФАПов и врачебную амбулаторию. В селе Зоны новый ФАП появился в 2021 году в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения», который входит в нацпроект «Продолжительная и активная жизнь». До его появления, медицинские услуги оказывали в здании 1960 года постройки.
В селе Аляты ФАП построили в этом году. Как рассказали КП-Иркутск в региональном правительстве, сейчас здание подключают к электросетям, затем приступят к благоустройству территории. Пациенты смогут туда ходить уже осенью.
— В Аларском районе проделана огромная работа по развитию инфраструктуры здравоохранения. Новые ФАПы и амбулатория, передвижной флюорограф, развитие «Школы для пациентов с сахарным диабетом», открытие женской консультации — это шаги по улучшению здоровья жителей, — подчеркнул министр здравоохранения Иркутской области Андрей Модестов.
В Аларском районе для раннего выявления заболеваний легких используют мобильный флюорографический комплекс на базе КАМАЗа. Он выезжает в населенные пункты по расписанию. В этом году флюорограф обследовал около 1500 человек. В 2026 году думают купить маммограф.
Также в районе в ближайшее время в рамках проекта «Охрана материнства и детства» нацпроекта «Семья», откроют помещения для женской консультации. Туда приобрели мебель, мониторы и еще 26 единиц оборудования.