Омичам порекомендовали отказаться от алкоголя для предотвращения рака

Этанол, содержащийся в спиртных напитках, превращается в ацетальдегид — вещество, которое повреждает ДНК клеток — и провоцирует рак. Даже небольшие дозы повышают риск развития семи видов онкологии. В список входят рак молочной железы, печени, ротовой полости, горла и кишечника.