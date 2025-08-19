Омичам порекомендовали отказаться от алкоголя для предотвращения рака

Заместитель главврача по клинико-экспертной работе омской поликлиники № 8 Сергей Клюшкин рассказал о прямой связи употребления алкоголя и развития онкозаболеваний. Рекомендации медика опубликовал 19 августа минздрав региона.
Этанол, содержащийся в спиртных напитках, превращается в ацетальдегид — вещество, которое повреждает ДНК клеток — и провоцирует рак. Даже небольшие дозы повышают риск развития семи видов онкологии. В список входят рак молочной железы, печени, ротовой полости, горла и кишечника.
Врач посоветовал омичам снизить потребление алкоголя или полностью от него отказаться. Также будет полезным регулярно проходить диспансеризацию для ранней диагностики заболеваний.
Ранее «КП Омск» сообщила, что местный медицинский центр продается за 50 млн рублей.