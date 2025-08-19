Улица Каскадная в Ростове превратилась в реку после порыва крупного водовода

На улице Каскадной в Ростове-на-Дону произошел порыв водовода, и теперь участок проезжей части, а также пешеходная зона превратились в полноводную реку. Об этом 19 августа сообщают очевидцы в социальных сетях.
По словам ростовчан, коммунальная авария произошла в районе Каскадной, 200. Асфальт якобы из-под земли был сломан мощным потоком, который сразу же начал топить все вокруг. В частности, вода вплотную подошла к придорожным ларькам, а также залила площадку, где торговали арбузами с машины.
По информации «Ростовводоканала», в районе улицы Каскадной «произошло повреждение крупного водовода». На место уже направили бригаду для устранения течи и проведения восстановительных работ.
Напомним, ранее в поселке Красного Сулина из скважин потекла воспламеняющаяся жидкость.
