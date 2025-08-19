Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Улица Каскадная в Ростове превратилась в реку после порыва крупного водовода

В Ростове начали экстренный ремонт водовода после порыва на улице Каскадной.

Источник: Комсомольская правда

На улице Каскадной в Ростове-на-Дону произошел порыв водовода, и теперь участок проезжей части, а также пешеходная зона превратились в полноводную реку. Об этом 19 августа сообщают очевидцы в социальных сетях.

По словам ростовчан, коммунальная авария произошла в районе Каскадной, 200. Асфальт якобы из-под земли был сломан мощным потоком, который сразу же начал топить все вокруг. В частности, вода вплотную подошла к придорожным ларькам, а также залила площадку, где торговали арбузами с машины.

По информации «Ростовводоканала», в районе улицы Каскадной «произошло повреждение крупного водовода». На место уже направили бригаду для устранения течи и проведения восстановительных работ.

Напомним, ранее в поселке Красного Сулина из скважин потекла воспламеняющаяся жидкость.

Подпишись на нас в Telegram.