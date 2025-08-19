Вихри враждебные веют над нами: ученый Пермского политеха объяснил причину аномальных дождей и гроз

— Максимальная контрастность метеопараметров, особенно характерная для южных территорий вроде Суксуна, создала предпосылки для возникновения экстремальных погодных явлений, в том числе вихревых образований. Сегодня в районе Казани сформировался новый атмосферный вихрь, который смещается на северо-восток и уже сегодня пересечёт Пермский край. В течение дня дожди и грозы на территории региона ожидаются уже под влиянием фронта окклюзии, который образуется при столкновении холодных и тёплых воздушных масс. Холодный поток, двигаясь быстрее, поднимает тёплый воздух вверх, что приводит к продолжительным и интенсивным осадкам.