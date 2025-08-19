Вихри враждебные веют над нами: ученый Пермского политеха объяснил причину аномальных дождей и гроз

Вчера, 18 августа, на юге Пермского края, в Суксуне, прошел разрушительный смерч. Ученый Пермского политеха, эксперт в области метеорологии Максим Симакин рассказал о причинах неблагоприятных явлений и о том, какие новые погодные испытания ждут пермяков.
По словам Максима Симакина, причиной неблагоприятных погодных условий в регионе стал циклон — атмосферный вихрь, который смещался с юга Архангельской области в юго-восточном направлении и добрался до Пермского края. По пути он захватил контрастные воздушные массы — холодные с севера и теплые, влажные с южных краев. Интенсивное взаимодействие этих потоков вызвало резкий подъем нагретых слоев атмосферы, что привело к образованию грозовых очагов, сопровождавшихся проливными дождями, ураганными порывами и другими опасными явлениями.
— Максимальная контрастность метеопараметров, особенно характерная для южных территорий вроде Суксуна, создала предпосылки для возникновения экстремальных погодных явлений, в том числе вихревых образований. Сегодня в районе Казани сформировался новый атмосферный вихрь, который смещается на северо-восток и уже сегодня пересечёт Пермский край. В течение дня дожди и грозы на территории региона ожидаются уже под влиянием фронта окклюзии, который образуется при столкновении холодных и тёплых воздушных масс. Холодный поток, двигаясь быстрее, поднимает тёплый воздух вверх, что приводит к продолжительным и интенсивным осадкам.
В среду атмосферный вихрь еще продолжит оказывать свое влияние на территорию региона, однако затем уйдет в Зауралье, а на его место придет промежуточный барический гребень антициклона, расположенного над Казахстаном, который принесет ясную погоду.
— Пермяков ждет преимущественно сухая и ясная погода с температурным фоном в районе +18…21 градусов. Однако атмосферная ситуация остаётся неустойчивой. Антициклональный гребень продержится недолго — уже в пятницу регион ожидает очередное ухудшение погоды. К Пермскому краю приблизится новый циклон, который принесёт с собой очередную порцию осадков. Наиболее интенсивные дожди ожидаются при прохождении фронтальных разделов этой погодной системы, — объясняет ученый ПНИПУ.