Опасное детское фруктовое желе нашли в продаже в Беларуси. Подробности обнародовали в пресс-службе Гродненской областной инспекции Госстандарта.
В ведомстве заметили, что в момент проведенных надзорных мероприятий специалисты нашли в продаже опасное фруктовое желе «Zombie Мозг» (зубная щетка), в упаковке массой 7 граммов. Установлено, что при производстве названного желе применялась указанная в маркировке пищевая добавка загуститель пектин (Е 440). Она не допускается для использования при производстве желе в мини упаковках.
Госстандарт нашел в продаже в Беларуси опасное фруктовое желе. Фото: gosstandart.grodno.by.
В пресс-службе обратили внимание, что в составе данного желе нет фруктов, а также продуктов их переработки. Подобное вводит потребителя в заблуждение относительно свойств и качества данной продукции. В Беларусь запрещено ввозить и продавать указанное фруктовой желе.
Тем временем Госстандарт запретил продавать в Беларуси китайские телефоны известной марки: концентрация свинца в телефоне превысила норму в 180 раз.
Кстати, популярный соевый соус попал под запрет продаж в Беларуси.
Вместе с тем приправа хмели-сунели из РФ попала под запрет в Беларуси из-за кишечной палочки.