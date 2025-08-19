Опасное детское фруктовое желе нашли в продаже в Беларуси

В ведомстве заметили, что в момент проведенных надзорных мероприятий специалисты нашли в продаже опасное фруктовое желе «Zombie Мозг» (зубная щетка), в упаковке массой 7 граммов. Установлено, что при производстве названного желе применялась указанная в маркировке пищевая добавка загуститель пектин (Е 440). Она не допускается для использования при производстве желе в мини упаковках.