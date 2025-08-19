Белоруса не пустили на борт самолета, и он не смог вылететь в Египет

Белорус не смог попасть на борт самолета из-за долгов в 5000 рублей. Подробности рассказали в пресс-службе Главного управления юстиции Гомельского облисполкома.
В ведомстве обратили внимание, что 24-летний житель Калинковичей в течение года уклонялся от выполнения судебного решения, касающегося погашения задолженности в более чем 5000 рублей. Он скрывался на территории России и не выходил на связь.
«Кардинально ситуация изменилась лишь тогда, когда должника не пустили на борт воздушного судна в одном из российских аэропортов. Мужчину, собиравшегося вылететь в Египет на работу, сняли с рейса прямо перед вылетом — препятствием стали его долги», — привели подробности в пресс-службе.
Указанное происшествие заставило мужчину действовать. Он вернулся в Калинковичи и полностью погасил имеющуюся у него задолженность. Кроме того, мужчина предоставил в районный отдел принудительного исполнения подтверждающую квитанцию. После этого ограничение на выезд за границу было снято.
