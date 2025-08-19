В 10 раз больше нормы! В 8 районах Беларуси нашли радиоактивные грибы и ягоды

При этом больше всего цезия-137 (4890 Бк/кг при нормативе 500 Бк/кг, что почти в 10 раз выше допустимого) обнаружили в грибах из Ельского района, а в ягодах (249 Бк/кг при норме 160 Бк/кг) — из Рогачёвского. Что касается воды, то в 61 пробе специалисты Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья содержание стронция-90 не выявили.