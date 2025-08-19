Ричмонд
В 10 раз больше нормы! В 8 районах Беларуси нашли радиоактивные грибы и ягоды

Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья опубликовал тревожные данные о результатах проверки ягод и грибов в июле текущего года. По словам специалистов, всего к ним на исследование поступило 224 пробы разных пищевых продуктов и 39 проб воды. И если в образцах из госсектора опасных элементов не обнаружили, то с частниками дело обстоит немного хуже.

Источник: Смартпресс

В организации рассказали, что среди 128 проб, которые предоставили частники, гигиенические нормативы были превышены сразу в 39 образцах свежих грибов и «продуктах их переработки». Если быть точнее, высокий уровень цезия-137 обнаружили в 26 пробах грибов и 13 пробах ягод (сюда же относятся варенье, джемы, компоты и т. д.).

Где собирали опасные дары леса?

Превышение допустимых норм радиации эпидемиологи Гомельщины обнаружили у белорусов, которые собирали грибы и ягоды в следующих 8 районах области:

  • Брагинском,
  • Ветковском,
  • Добрушском,
  • Ельском,
  • Кормянском,
  • Мозырском,
  • Рогачёвском,
  • Речицком.

При этом больше всего цезия-137 (4890 Бк/кг при нормативе 500 Бк/кг, что почти в 10 раз выше допустимого) обнаружили в грибах из Ельского района, а в ягодах (249 Бк/кг при норме 160 Бк/кг) — из Рогачёвского. Что касается воды, то в 61 пробе специалисты Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья содержание стронция-90 не выявили.

Цезий-137, известен также как радиоцезий — радиоактивный нуклид химического элемента цезия с атомным номером 55 и массовым числом 137. Образуется преимущественно при делении ядер в ядерных реакторах и ядерном оружии.

Какие ягоды накапливают цезий-137 сильнее всего?

Ранее в Жлобинском зональном центре гигиены и эпидемиологии перечислили четыре вида ягод, которые сильнее всего накапливают опасный цезий-137. Более того, специалисты предупредили: приготовление варенья или компота отнюдь не уменьшает уровень концентрации радиационного вещества в дарах леса.

Так, ягоды можно условно разделить на три группы:

  • те, что сильно накапливают цезий: брусника, голубика, клюква и черника;
  • средненакапливающие: земляника и рябина;
  • слабонакапливающие: ежевика, калина и малина.

Где проверить грибы на радиацию?

Продукцию из личных подсобных хозяйств, включая дикорастущие грибы и ягоды, можно отправить на исследование в территориальные центры гигиены и эпидемиологии. Объём для пробы должен составлять:

  • для свежих ягод и грибов — не менее 0,5 л,
  • для сушеных грибов — минимум 100 граммов.

Исследования для населения проводятся бесплатно. Результаты должны сообщить в тот же день.