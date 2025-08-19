В 10 раз больше нормы! В 8 районах Беларуси нашли радиоактивные грибы и ягоды

В организации рассказали, что среди 128 проб, которые предоставили частники, гигиенические нормативы были превышены сразу в 39 образцах свежих грибов и «продуктах их переработки». Если быть точнее, высокий уровень цезия-137 обнаружили в 26 пробах грибов и 13 пробах ягод (сюда же относятся варенье, джемы, компоты
Где собирали опасные дары леса?
Превышение допустимых норм радиации эпидемиологи Гомельщины обнаружили у белорусов, которые собирали грибы и ягоды в следующих 8 районах области:
- Брагинском,
- Ветковском,
- Добрушском,
- Ельском,
- Кормянском,
- Мозырском,
- Рогачёвском,
- Речицком.
При этом больше всего цезия-137 (4890 Бк/кг при нормативе 500 Бк/кг, что почти в 10 раз выше допустимого) обнаружили в грибах из Ельского района, а в ягодах (249 Бк/кг при норме 160 Бк/кг) — из Рогачёвского. Что касается воды, то в 61 пробе специалисты Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья содержание стронция-90 не выявили.
Цезий-137, известен также как радиоцезий — радиоактивный нуклид химического элемента цезия с атомным номером 55 и массовым числом 137. Образуется преимущественно при делении ядер в ядерных реакторах и ядерном оружии.
Какие ягоды накапливают цезий-137 сильнее всего?
Ранее в Жлобинском зональном центре гигиены и эпидемиологии перечислили четыре вида ягод, которые сильнее всего накапливают опасный цезий-137. Более того, специалисты предупредили: приготовление варенья или компота отнюдь не уменьшает уровень концентрации радиационного вещества в дарах леса.
Так, ягоды можно условно разделить на три группы:
- те, что сильно накапливают цезий: брусника, голубика, клюква и черника;
- средненакапливающие: земляника и рябина;
- слабонакапливающие: ежевика, калина и малина.
Где проверить грибы на радиацию?
Продукцию из личных подсобных хозяйств, включая дикорастущие грибы и ягоды, можно отправить на исследование в территориальные центры гигиены и эпидемиологии. Объём для пробы должен составлять:
- для свежих ягод и грибов — не менее 0,5 л,
- для сушеных грибов — минимум 100 граммов.
Исследования для населения проводятся бесплатно. Результаты должны сообщить в тот же день.