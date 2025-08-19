Мертвая зона: Власти Молдовы хотят блокировать мобильную связь вокруг тюрем

Власти Молдовы хотят блокировать мобильную связь вокруг тюрем.
Проект, разрешающий контролируемое блокирование и прерывание радиосвязи на территории пенитенциарных учреждений, был подготовлен правительством.
Стоит такое оборудование около 600 евро, закупить думают 20 штук.
Слишком уж зэки обнаглели, координируя из тюрем различные преступные деяния.
То есть, мобильные телефоны, спрятанные заключёнными от надзирателей, постепенно превратятся в обычные калькуляторы.
Не без издержек.
Обычные граждане, проходящие мимо тюрем, тоже лишатся на время без связи.
