В Омской области запустили две новые избирательные кампании

Жители районов выберут депутатов в октябре.

Источник: Комсомольская правда

Избирком Омской области назначил на 19 октября 2−25 года выборы в советы двух муниципальных округов — Знаменского и Омского районов. Стартовал период выдвижения и регистрации кандидатов.

«В голосовании смогут принять участие более 95 тысяч избирателей. Выборы пройдут за один день, но у жителей региона будет возможность проголосовать досрочно», — говорится в сообщении комиссии.

В новый совет Знаменского района войдут 15 депутатов, в совет Омского — 26.

Напомним, ранее, 14 сентября, также организуют кампании в одиннадцати муниципальных образованиях региона.

Ранее мы писали, что многодетная мать истязала своего восьмилетнего сына.