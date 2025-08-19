В Омской области запустили две новые избирательные кампании

Избирком Омской области назначил на 19 октября 2−25 года выборы в советы двух муниципальных округов — Знаменского и Омского районов. Стартовал период выдвижения и регистрации кандидатов.
«В голосовании смогут принять участие более 95 тысяч избирателей. Выборы пройдут за один день, но у жителей региона будет возможность проголосовать досрочно», — говорится в сообщении комиссии.
В новый совет Знаменского района войдут 15 депутатов, в совет Омского — 26.
Напомним, ранее, 14 сентября, также организуют кампании в одиннадцати муниципальных образованиях региона.
