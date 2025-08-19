Фасады домов на левобережье в Ростове полностью восстановили после атаки БПЛА

На левобережье в Ростове-на-Дону полностью восстановили фасады двух многоэтажек, пострадавших после атаки БПЛА 8 августа. Об этом со ссылкой на застройщика сообщают областные власти.
К этому моменту привели в порядок вентилируемые фасады и остекление 15−20 этажей. Работы в литере № 12 выполнили 18 августа с опережением срока на четыре дня. В литере № 13 фасад был восстановлен 9 августа.
Напомним, поздно вечером 8 августа БПЛА сдетонировал на уровне 18 этажа 20-этажного здания. После этого начался пожар в нежилой квартире. Позже, после осмотра места происшествия, врио губернатора региона Юрий Слюсарь рассказал о повреждении двух квартир и остекления в окнах с 15 по 20 этаж.
Добавим, 14 августа в результате еще одной атаки БПЛА в центре Ростова-на-Дону были повреждены жилые дома и здания по 37 адресам. На сегодняшний день обследовали уже 2658 квартир по 34 адресам. Составили 373 акта об ущербе, приняли 268 заявлений на материальную помощь, сбор документов продолжается. Газовая служба восстановила газоснабжение во всех пяти многоквартирных домах. Сейчас ведутся работы по замене окон и остеклению балконов в пострадавших квартирах.
