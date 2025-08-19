Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фасады домов на левобережье в Ростове полностью восстановили после атаки БПЛА

Фасады и остекление восстановили в двух домах, пострадавших от БПЛА на левом берегу в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

На левобережье в Ростове-на-Дону полностью восстановили фасады двух многоэтажек, пострадавших после атаки БПЛА 8 августа. Об этом со ссылкой на застройщика сообщают областные власти.

К этому моменту привели в порядок вентилируемые фасады и остекление 15−20 этажей. Работы в литере № 12 выполнили 18 августа с опережением срока на четыре дня. В литере № 13 фасад был восстановлен 9 августа.

Напомним, поздно вечером 8 августа БПЛА сдетонировал на уровне 18 этажа 20-этажного здания. После этого начался пожар в нежилой квартире. Позже, после осмотра места происшествия, врио губернатора региона Юрий Слюсарь рассказал о повреждении двух квартир и остекления в окнах с 15 по 20 этаж.

Добавим, 14 августа в результате еще одной атаки БПЛА в центре Ростова-на-Дону были повреждены жилые дома и здания по 37 адресам. На сегодняшний день обследовали уже 2658 квартир по 34 адресам. Составили 373 акта об ущербе, приняли 268 заявлений на материальную помощь, сбор документов продолжается. Газовая служба восстановила газоснабжение во всех пяти многоквартирных домах. Сейчас ведутся работы по замене окон и остеклению балконов в пострадавших квартирах.

Подпишись на нас в Telegram.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше