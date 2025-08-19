Ричмонд
В Уфе до конца августа перекроют движение на нескольких улицах

Минтранс Башкирии напомнил о закрытии до конца августа улиц в Уфе.

Источник: Комсомольская правда

Министерство транспорта Башкирии напомнило о временных ограничениях движения в центре Уфы. Улицу Пушкина на участке от Цюрупы до Советской будут перекрывать до 30 августа.

Особые меры связаны с проведением Дней армейской культуры, которые пройдут с 22 по 27 августа. Основные события запланированы на Советской площади, а музеи города 22 августа откроют тематические выставки.

В ведомстве уточнили, что с 21 по 27 августа полностью закроют два участка: улицу Пушкина от Советской до Ленина и улицу Советскую от Заки Валиди до Пушкина. Маршруты общественного транспорта будут временно изменены.

